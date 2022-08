Serie B, pari all'esordio per il Bari a Parma: eurogol di Folorunsho

E' partito il campionato di Serie B 2022-23, inaugurato questa sera dall'anticipo Parma-Bari, terminato 2-2.

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

E' partito il campionato di Serie B 2022-23, inaugurato questa sera dall'anticipo Parma-Bari, terminato 2-2. Una prima frazione decisamente movimentata, con i padroni di casa che hanno subito sbloccato il match, salvo poi vedersi recuperare dai pugliesi, con un controverso episodio da rigore che ha richiamato in immediato il VAR. Antenucci non sbaglia. Raddoppio di Folorunsho, il giocatore di proprietà del Napoli con un bolide da fuori area spacca la porta. Ma allo scadere ci pensa Mihaila a pareggiare i conti. Nella ripresa entrambe le squadre vanno alla caccia della vittoria, soprattutto nel primo quarto d'ora di gioco, ma nessuna delle due riesce ad avere la meglio e portare il risultato finale a proprio favore. Finisce così in parità la sfida d'esordio del torneo cadetto.