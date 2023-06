Serie B, succede di tutto a Brescia: il Cosenza festeggia la salvezza dopo una lunga sospensione

Il triplice fischio condanna il Brescia alla retrocessione in Serie C. Il Cosenza, come detto, mantiene la B.

Si avvia verso la conclusione la post season del campionato di Serie B, con i playout che ha visto questa sera l'atto decisivo, la sfida di ritorno tra Brescia e Cosenza, che ha preso il via alle 20:30. Dopo lo 0-0 del primo tempo, nella ripresa l'uomo simbolo delle Rondinelle, Dimitri Bisoli, prova a tenere galla i suoi, segnando il gol del momentaneo 1-0 che proietta il match ai supplementari; ma quando la gara è praticamente volta al termine, ecco un calcio piazzato che ribalta il confronto. Alla battuta va Brescianini, che pesca Meroni che di testa insacca la palla dell'1-1, che vale la salvezza dei calabresi. La gara è però sospesa, quando ci sono minuti aggiuntivi all'extra time, i tifosi del Brescia lanciano fumogeni in campo e invadono lo stesso, con le forze dell'ordine che intervengono; tafferugli anche nel tunnel che porta agli spogliatoio, dove le squadre vanno a ripararsi. E da dove, nella sostanza, arriva il triplice fischio, che condanna il Brescia alla retrocessione in Serie C. Il Cosenza, come detto, mantiene la B.