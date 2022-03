Serie C, il Bari di LDL deve rimandare la festa promozione: il derby pugliese finisce 0-0

Rimandata la festa per la promozione in Serie B del Bari.

TuttoNapoli.net

Rimandata la festa per la promozione in Serie B del Bari. La squadra di Luigi De Laurentiis non coglie l'assist fornito dal pareggio del Catanzaro nel pomeriggio, pareggiando 0-0 in casa nel derby contro la Fidelis Andria. Vantaggio dei biancorossi che rimane immutato a 10 punti a quattro giornate dal termine, perciò, l'aritmetica non consente ancora a Mignani e i suoi ragazzi di celebrare la tanto agognata risalita in cadetteria.