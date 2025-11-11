Sfogo Conte, Mediaset: "Molti big rischiano il posto", e spuntano i primi nomi

vedi letture

"Conte ha voluto premere ulteriormente l'acceleratore per mettere i giocatori di fronte alla responsabilità, trovando la sponda della proprietà: già domenica sera Aurelio de Laurentiis gli aveva ribadito totale fiducia". Il portale Sportmediaset analizza il momento che sta vivendo in stagione il Napoli. Parla anche di quelle che potrebbero essere le future scelte di formazione di Conte.

"Un confronto Conte-club e un confronto Conte-squadra restano imprescindibili e presumibilmente avverranno nei prossimi giorni, quando la squadra riprenderà i lavori a Castel Volturno senza i nazionali. In vista del futuro prossimo, diversi big rischiano il posto da titolare a causa delle prestazioni sottotono: tra questi, spiccano i nomi di Politano, McTominay e Rrahamani".