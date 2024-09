Sfuma il primo trofeo per Insigne al Toronto: il Canadian Championship è di Vancouver

vedi letture

Niente da fare per Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. I due ex nazionali azzurri speravano di conquistare il primo trofeo con Toronto ma la squadra di Herdman è stata sconfitta da Vancouver ai calci di rigore nella finale del Canadian Championship disputata nella notte italiana. A pesare anche l'errore dal dischetto dell'ex giocatore di Juventus e Fiorentina durante i tempi regolamentari. Il Canadian Championship è un torneo che si svolge tra aprile e settembre. La formazione vincitrice, oltre ad aggiudicarsi la Voyageurs Cup, si qualifica per la CONCACAF Champions League.