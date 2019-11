Sky - Ancelotti studia la coppia d'attacco per il Liverpool: spazio a Lozano-Mertens

Considerando che il Napoli non potrà contare probabilmente su Lorenzo Insigne ad Anfield, e in virtù dell'infortunio di Milik, la coppia più probabile per l'attacco azzurro contro il Liverpool è quella formata da Hirving Lozano e Dries Mertens. L'altro attaccante disponibile è Fernando Llorente, che sarà tenuto in panchina come arma a gara in corsa. A riportarlo è Sky Sport.