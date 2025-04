Sky - Buongiorno, si monitorano progressi: per domenica è ancora in dubbio

vedi letture

"Si monitorano i progressi, c'è la necessità di ritrovarlo e recuperarlo anche se Rafa Marin ha fatto discretamente bene a Monza. La leadership di Buongiorno è indispensabile in una gara per lui speciale da ex cresciuto lì". A dirlo è stato Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, inviato dal Training Center di Castel Volturno. Si parlava del centrale ex granata che ha saltato le ultime partite e che è ancora in dubbio per la sfida di domenica al Maradona.