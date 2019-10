Sky - Callejon-Mertens, il Napoli s'è deciso a fare uno sforzo: offerti al belga altri tre anni di contratto!

Nella settimana di sosta il Napoli ha ragionato anche sulle situazioni contrattuali dei vari calciatori in rosa, anche su quelle più delicate di tutte: José Maria Callejon e Dries Mertens. E da Sky Sport riferiscono novità interessanti. Per lo spagnolo potrebbero esserci le sirene dalla Cina, ma il club partenopeo si sarebbe deciso a fare uno sforzo per tenerlo ancora in squadra dopo la scadenza del contratto, prevista a giugno prossimo.

DRIES O TRIES? Lo stesso discorso fatto per Calellon vale per il suo amico Mertens: contratto in scadenza e sirene dalla Cina (che però non lo intrigano minimamente). Ma anche in questo caso il Napoli avrebbe capito l'importanza del giocatore e adesso vorrebbe blindarlo: la proposta sul tavolo del belga è alle stesse cifre attuali, magari con qualche bonus, ma per altri tre anni (e non due, come s'era vociferato le scorse settimane). Un nuovo accordo fino al 2023, il Napoli vuole sforzarsi per tenersi stretta anche la vecchia guardia.