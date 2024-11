Sky chiarisce: "Var? Se interviene di più, la fluidità delle partite è a rischio"

Il giornalista Lorenzo Fontani è intervenuto a Sky Sport per commentare le ultime polemiche arbitrali: "Var? Ogni cambiamento deve essere mondiale e non autonomo. Il mantra è che si intervenga solo in caso di chiaro ed evidente errore. Bisogna ricordare perché il Var a volte interviene e a volte no. Il principio che ha dato vita al Var è quello del 'massimo beneficio col minimo dell'interferenza'. Si può intervenire di più, ma bisogna essere consapevoli che la fluidità del calcio sarebbe messa un po' a rischio da un maggior numero di interventi nell'arco di una singola partita".