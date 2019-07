Sky - Fiorentina-Boateng, è fatta: trovato l'accordo per il primo acquisto dei viola

La Fiorentina proverà a rinforzarsi nel corso delle prossime settimane ed in vista della prima giornata di campionato contro il Napoli. Sarebbe fatta, secondo quanto riportato dal portale gianlucadimarzio.com, per il passaggio di Kevin Boateng in viola: "È fatta per il trasferimento di Kevin-Prince Boateng dal Sassuolo alla Fiorentina. Dopo i contatti delle ultime ore, le due società si sono incontrate a Milano (presenti Joe Barone e Daniele Pradè per i viola, oltre all'agente del giocatore Edoardo Crnjar insieme al Sassuolo) e hanno trovato un accordo definitivo per l'attaccante ghanese: operazione da 1 milione di euro e contratto biennale per Boateng.