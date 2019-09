Sky - Icardi nella sede del Psg: svolte le visite mediche, ora la firma

Icardi-Psg, affare in dirittura d'arrivo. Il giocatore argentino ha svolto le visite mediche con il club parigino ed ora è pronto per la firma, ecco cosa racconta il portale gianlucadimarzio.com: "Icardi è arrivato alla sede del PSG: rinnovo a 7 milioni di euro annui con l'Inter, la stessa cifra dovrebbe essere prevista nel primo anno di contratto con il club francese. In caso di riscatto, però, è previsto un adeguamento in favore del centravanti. Operazione complessiva da 70 milioni di euro, l'argentino si trasferisce in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto".