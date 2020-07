Sky - Il probabile 11 scelto da Gattuso: attacco rivoluzionato rispetto al Bologna

Mancano poche ore alla gara tra Napoli e Udinese, match valido per il 34esimo turno di Serie A. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla probabile formazione contro l'Udinese. Gattuso gestirà le energie della squadra in vista del Barcellona. Dal primo minuto ci sarà il ritorno di Ospina in porta. Difesa formata da Hysaj a destra, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In cabina di regia dubbio tra Lobotka e Demme, con lo slovacco favorito per una maglia da titolare. Le due mezz'ali saranno Zielinski e Fabian. In avanti il tridente dei piccoletti formato da Callejon-Mertens e Insigne.