Sky - Il punto sugli infortunati: ottimismo per due azzurri, Milik verso il forfait

Il punto sugli infortunati direttamente da Sky Sport. Il Napoli può sorridere, Carlo Ancelotti recupererà qualche pedina. Tra queste c'è Allan, che si sta allenando più o meno regolarmente, dovrà ritrovare la massima condizione ma è sulla via del recupero totale. Manolas convive con dei fastidi post-infortunio, ma anche per lui c'è ottimismo. Milik, infine, è una situazione da monitorare giorno per giorno ed è difficile ipotizzare la sua presenza col Milan.