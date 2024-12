Sky - Juan Jesus favorito per il Genoa: c'è una motivazione

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta da Castel Volturno per le ultime in vista di Genoa-Napoli: "Le indicazioni cominciano a essere serie. Per la difesa il candidato credibile è Juan Jesus con la sua esperienza. Nel gioco delle coppie come mancino è alle spalle di Buongiorno. Si tratterebbe di una scelta naturale.

Certo lì può adattarsi anche Rafa Marin, è un ruolo che ha fatto. C'è curiosità nei suoi confronti, l'investimento è stato importante. Il Real Madrid ricordiamo che ha preteso una clausola di recompra. Vi aggiungo, Ancelotti un mese fa ha pensato di riportarlo alla base quando c'era l'emergenza in difesa al Real".