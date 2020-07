Sky - La probabile in vista di Genova: Hysaj dal 1' a destra. Panchina per Lozano

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla probabile formazione del Napoli contro il Genoa: "Meret partirà titolare, per Ospina non c'è fretta di tornare. In difesa Maksimovic e Manolas sono certi della maglia da titolare.Il greco potrà mettere ulteriori minuti nelle gambe. Hysaj sarà a destra, Mario Rui a sinistra. Di Lorenzo è uscito dalla gara con la Roma malconcio per un pestone subito. A centrocampo partiranno titolari Fabian, Lobotka ed Elmas. Lozano non partirà dal primo minuto. Insigne sta così bene, che è impossibile toglierlo. Mertens e Politano comporranno il resto del tridente".