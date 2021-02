Sky - Le motivazioni che hanno spinto Gattuso al cambio modulo

Cosa ha spinto Rino Gattuso a cambiare modulo in vista della sfida contro l'Atalanta? Prova a spiegare le ragioni del tecnico del Napoli Massimo Ugolini, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Il cambio modulo nasce dalla lettura dell'avversario, così come era accaduto con il Parma e con la Juventus in Supercoppa. Tra le motivazioni di Gattuso c'è anche quella di gestire una rosa stanca di giocare ogni tre giorni, con assenze pesanti in attacco e a centrocampo"