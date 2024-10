Sky - Milan-Napoli, le ultimissime: tornano Kvara e Politano! Fuori Leao, scelto il sostituto

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili formazioni di Milan-Napoli: “A sinistra Terracciano più di Calabria al posto di Theo Hernandez. Ai box Gabbia, vittima di un risentimento al polpaccio. Fonseca pensa al duo Thiaw-Pavlovic con Tomori out. In mediana si può rivedere Loftus-Cheek. A quel punto Pulisic rimarrebbe trequartista centrale. Leao pare destinato a una nuova panchina. C'è Okafor in pole.

Conte non recupera Lobotka e conferma Gilmour in mezzo al campo. Possibile invece il recupero di Spinazzola per la panchina. Rispetto a pochi giorni fa, tornano gli esterni "titolari": Politano a destra e Kvara a sinistra. Davanti Lukaku cerca riscatto dopo un periodo abbastanza difficile. Simeone si tiene pronto in caso di sorpresissima nell’11 di partenza”.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Terracciano; Fofana, Loftus Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte