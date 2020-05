Sky - Napoli non può andare in ritiro fino a fine settimana prossima: problema logistico

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rivelato le ultime da Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in gruppo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel caso del Napoli, per quanto riguarda il protocollo, c'è una struttura chiusa che necessiterebbe ancora di qualche giorno per essere pronta. C'è bisogno di manutenzione ordinaria, di una gestione organizzativa legata alla quotidianeità pratica. Prima di metà/fine settimana prossima l'hotel attiguo al centro sportivo non potrebbe riaprire per l'ala destinata al Napoli. Il club azzurro ha stimato un gruppo in circa 55-56 unità".