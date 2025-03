Sky - Neres tornato in gruppo, allenamento ad ora di pranzo: il motivo

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini ha riferito le ultime su David Neres: "Oggi allenamento a ora di pranzo per tararsi sull'orario delle 12:30 di Venezia-Napoli. David Neres, tornato in gruppo, sarà disponibile per la gara di domenica, ma Conte difficilmente toccherà la coppia d'attacco Lukaku-Raspadori dal 1".

