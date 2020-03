Sky - Per i calciatori divieto assoluto di lasciare Napoli: così ci si allena da casa

In casa Napoli vige il divieto assoluto a lasciare la città, fin dai primissimi giorni dell'emergenza Coronavirus. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui a De Laurentiis e Gattuso non è andata più di tanto giù qualche gita fuoriporta fatta da alcuni calciatori nell'ultimo periodo di riposo pre-emergenza e per questo hanno imposto a tutti di restare a Napoli. Si lavora da casa, utilizzando gli attrezzi e una app, costantemente monitorati dal preparatore atletico e dal nutrizionista, privilegiando allenamenti brucia-grassi di forza e potenza e cibi che possano innalzare le barriere immunitarie degli azzurri.