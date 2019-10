Sky - Tre ballottaggi per l'Atalanta: Lozano in avanti, due soluzioni tra difesa e mediana

Tre ballottaggi, ancora, a poche ore dalla sfida con l'Atalanta. Secondo Sky Sport, Carlo Ancelotti deve sciogliere le riserve, una per reparto. In attacco Lozano-Mertens è la coppia più accreditata, ma non è da escludere un impiego di Milik, al momento meno probabile. La fascia sinistra è una incognita: in difesa è da verificare la condizione di Mario Rui, ma se dovesse giocare lui davanti a sé ci sarebbe Insigne. Con Luperto, invece, potrebbe toccare a Zielinski invece che al capitano.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui/Luperto; Callejon, Allan, Fabian, Insigne/Zielinski; Mertens, Lozano