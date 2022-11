Slovacchia-Cile, le formazioni ufficiali: ultima in nazionale per Hamsik. Lobotka dal 1'

Slovacchia-Cile scenderanno in campo tra quindici minuti per la sfida amichevole che sancirà l'addio alla nazionale per il capitano slovacco Marek Hamsik.

TuttoNapoli.net © foto di Antonello Sammarco/Image Sport Slovacchia-Cile scenderanno in campo tra quindici minuti per la sfida amichevole che sancirà l'addio alla nazionale per il capitano slovacco Marek Hamsik. Tra i titolari della Slovacchia non solo l'ex azzurro ma anche il regista del Napoli Stanislav Lobotka. Di seguito le formazioni ufficiali. SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, De Marco; Hamsik, Lobotka, Benes; Suslov, Bozenik, Duda. Ct. Calzona CILE (4-3-3): Cortes; Delgado, Diaz, Maripan, Suazo; Nunez, Medel, Mendez, Arturo Vidal; Sanchez, Rubio. Ct. Berizzo.