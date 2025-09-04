Ufficiale

Slovacchia-Germania, le formazioni: Lobotka inamovibile a centrocampo

di Daniele Rodia

Inamovibile al centro del campo Stanislav Lobotka anche con la sua Nazionale che andrà di scena questa sera nella gara contro la Germania. Nella formazione ufficiale scelta da Francesco Calzona infatti, Lobotka è chiaramente titolare a dirigere la manovra della Slovacchia. Ecco le scelte dei due allenatori: 

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Satka, Gyombér, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Strelec, Sauer, Duris, Duda. All: Calzona F

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Collins; Stiller, Goretzka; Mittelstadt, Wirtz, Gnabry; Woltemade. All: Nagelsmann.