Slovacchia-Irlanda del Nord, le formazioni: Lobotka inamovibile per Calzona
In campo la Slovacchia alle 20.45 contro l'Irlanda del Nord per la gara valida per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali in America. L'azzurro Stanislav Lobotka è stato schierato titolare dal ct slovacco, da vertice basso di centrocampo, e dunque partirà dal primo minuto dopo aver saltato le precedenti convocazioni per infortunio.
Il programma degli azzurri oggi in campo con le nazionali
Lobotka: 20.45 Slovacchia-Irlanda del Nord
Lang: 20.45 Polonia-Olanda
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
