Ufficiale

Slovacchia-Irlanda del Nord, le formazioni: Lobotka inamovibile per Calzona

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:36Notizie
di Fabio Tarantino

In campo la Slovacchia alle 20.45 contro l'Irlanda del Nord per la gara valida per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali in America. L'azzurro Stanislav Lobotka è stato schierato titolare dal ct slovacco, da vertice basso di centrocampo, e dunque partirà dal primo minuto dopo aver saltato le precedenti convocazioni per infortunio. 

Il programma degli azzurri oggi in campo con le nazionali

Lobotka: 20.45 Slovacchia-Irlanda del Nord
Lang: 20.45 Polonia-Olanda