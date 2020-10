Solo 20' in Polonia-Italia per Milik, i quotidiani lo rimandano: "Combina poco, quasi niente"

"Il doppio 9 negli ultimi 20' contro l'Italia è da apprezzare, solo che di 9 veri non se ne vedono. Neanche il napoletano (ex?) riesce mai a rendersi davvero pericoloso". La Gazzetta dello Sport motiva così, questa mattina, il suo severo 5 in pagella ad Arkadiusz Milik. Il classe '94 polacco non sembra ancora essere riuscito a mettersi alle spalle il caso di mercato che lo ha visto rifiutare tutte le offerte e puntare i piedi restando al Napoli da separato in casa, finendo per disputare una ventina di minuti davvero sottotono contro gli azzurri. "Il centravanti messo fuori rosa dal Napoli entra negli ultimi venti minuti per aumentare il peso offensivo della Polonia, ma combina poco, quasi niente, e la coppia con Lewa dura poco", sottolinea anche il Corriere dello Sport odierno.

Questi tutti i voti di oggi di Arkadiusz Milik:

TMW: 5,5 La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere dello Sport: 5,5 Tuttosport: 6