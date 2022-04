SONDAGGIO - Atalanta-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre gol e tre punti. Il Napoli batte l’Atalanta ed espugna Bergamo in un campo in cui storicamente gli azzurri soffrono. Vittoria pesantissima, al netto dell’avversario e delle assenze che porta gli azzurri a quota 66 punti. Insigne apre la sfida su rigore, poi Politano e infine il tris di Elmas. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.