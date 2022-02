SONDAGGIO - Cagliari-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli esce con un pareggio dall’Unipol Domus Arena di Cagliari. Gli azzurri hanno agguantato l’1-1 all’87’ grazie alla capocciata di Osimhen che ha risposto al gol di Pereiro su papera di Ospina. Con questo risultato il Napoli ottiene un pareggio utile per agganciare l'Inter e proseguire il sogno scudetto. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.