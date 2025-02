SONDAGGIO - Come sostituiresti David Neres? Vota anche tu!

Vota anche tu il sondaggio!

Brutte notizie per il Napoli: David Neres dovrà restare ai box per almeno 40 giorni a causa di un infortunio muscolare rimediato nel match contro l'Udinese. Il brasiliano si aggiunge alla lista degli indisponibili che già comprende Olivera e Spinazzola, complicando ulteriormente i piani di Antonio Conte. L'allenatore azzurro dovrà trovare soluzioni alternative per colmare l'assenza dell'esterno ex Benfica.

Le opzioni più immediate portano a Giacomo Raspadori, Ngonge oppure Okafor, con quest'ultimo appena arrivato ma ancora non al top della condizione fisica. Non è escluso, inoltre, un cambio tattico con l'inserimento di Giovanni Simeone e il passaggio alla difesa a tre, soluzione che potrebbe offrire un volto diverso alla squadra in questa fase complicata della stagione. Conte sarà chiamato a una gestione attenta per non compromettere il cammino del Napoli nelle prossime settimane decisive con la super sfida all'Inter. E tu come sostituiresti David Neres? Vota qui il sondaggio!