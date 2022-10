SONDAGGIO - Cremonese-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

È un Napoli dai protagonisti, tutti belli e convincenti, quello che allo Zini c'entra la settima vittoria del suo campionato, l’ottava consecutiva tra Serie A e Champions League.

© foto di www.imagephotoagency.it

È un Napoli dai protagonisti, tutti belli e convincenti, quello che allo Zini c'entra la settima vittoria del suo campionato, l’ottava consecutiva tra Serie A e Champions League. Gli azzurri battono 4-1 la Cremonese, non senza soffrire: nel primo tempo il rigore di Matteo Politano, conquistato dal solito Kvaratskhelia, illude che la domenica sera sia in discesa. I grigiorossi non ci stanno e con la prima rete in Serie A di Cyriel Dessers rimettono in parità le cose. Poi arriva Giovanni Simeone: come contro il Milan, il Cholito sigla il 2-1 che vale il successo. Nel finale, Hirving Lozano arrotonda e sfiora persino la doppietta personale, prima del definitivo 4-1 siglato Olivera. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.