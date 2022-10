SONDAGGIO - Il Napoli cala il tris al Torino: chi è stato il migliore in campo?

Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli riparte forte, fortissimo.

Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli riparte forte, fortissimo. Sesta vittoria consecutiva per gli azzurri che calano il tris anche al Torino. Succede tutto nel primo tempo con l’uno-due in poco più di 5 minuti firmato Anguissa: doppietta del camerunese che indirizza subito la sfida. Kvaratskhelia realizza il terzo gol, Sanabria sul finire del primo tempo fa 3-1. Nella ripresa i ritmi del Napoli si abbassano complice la stanchezza, il Torino alza il baricentro e spinge ma non punge. 3-1 il risultato finale al Maradona. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.