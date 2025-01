SONDAGGIO - Il Napoli espugna Bergamo! Chi è stato il migliore? Vota anche tu!

ll Napoli batte l'Atalanta per 2-3! Vittoria fondamentale degli azzurri in una pirotecnica partita! La gara si mette in salita per il Napoli che subisce il forte pressing della Dea e passa in svantaggio dopo 17' con una perla di Retegui che raccoglie una mischia in area di rigore e sgancia un bolide con il mancino da posizione quasi impossibile. I padroni di casa prendono la partita in mano e con l'aggressività continua riescono a mettere sotto il Napoli che però reagisce con tanta personalità: Meret rilancia e trova Lukaku che fa partire il solito David Neres sulla fascia, il brasiliano trova Politano all'interno dell'area di rigore e l'esterno azzurro caccia dal cilindro un mancino imparabile che pareggia i conti. Passa un quarto d'ora e ancora dalla fascia sinistra, questa volta con un pressing alto, il Napoli passa in vantaggio: Anguissa recupera palla, serve a rimorchio McTominay ed è molto facile per lo scozzese battere Carnesecchi.

Nel secondo tempo l'Atalanta torna subito in riga con il gol di Lookman che al 55' pareggia nuovamente i conti. La gara diventa durissima e piena di contrasti ma alla fine a prevalere sono gli azzurri con la spizzata di testa di Lukaku servito da un maestoso Anguissa. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!