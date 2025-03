SONDAGGIO - Il Napoli pareggia con l'Inter, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

vedi letture

Termina in parità la sfida scudetto tra Napoli ed Inter con un gol per tempo che mantiene invariate le distanze tra le due squadre: al gol bellissimo su punizione di Di Marco risponde il primo centro in azzurro per Billing nel secondo tempo. Il Napoli è comunque apparso molto più limpido rispetto ad un'Inter che ha, per buona parte della partita, rinunciato a giocare. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!