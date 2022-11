SONDAGGIO - Il Napoli ribalta l’Atalanta: chi è stato il migliore in campo?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nona vittoria consecutiva in campionato per il Napoli: 2-1 a Bergamo contro l’Atalanta e allungo in classifica proprio sui nerazzurri. Lookman illude i ragazzi di Gasperini trasformando un rigore, poi rimonta azzurra già nel primo tempo con Osimhen ed Elmas. Partenopei sempre più al primo posto e prima mini-fuga in campionato. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.