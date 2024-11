SONDAGGIO - Lukaku piega la Roma, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Basta la rete di Lukaku ad inizio ripresa a decidere il delicato match della 13esima giornata di Serie A tra Napoli e Roma: il terzo esordio di Ranieri è dunque amaro, la sua squadra gioca a trazione anteriore e dopo l'inserimento del quinto difensore (Hummels) Lukaku la sblocca sganciandosi proprio dal difensore tedesco, grazie all'assist di Di Lorenzo. Gli azzurri poi gestiscono il vantaggio e rischiano solo in occasione della traversa di Dovbyk a metà secondo tempo. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net