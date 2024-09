SONDAGGIO - Lukaku scalpita ed è già in forma: quanti gol vi aspettate dal belga?

Domenica ripartirà il campionato del Napoli dall'insidiosa trasferta di Cagliari delle ore 18:00: la squadra allenata da Antonio Conte proverà a continuare la striscia positiva di vittorie iniziata con il Bologna e proseguita, al cardiopalma, con il Parma nell'ultimo match prima della sosta.

Proprio durante questo periodo di pausa per le nazionali, il mister azzurro ha avuto a disposizione in maniera continua e completa il suo nuovo attaccante, Romelu Lukaku: il belga ha rinunciato agli impegni della sua Nazionale per dedicarsi completamente al Napoli. Con ogni probabilità la nuova punta azzurra partirà titolare nel match di domenica pomeriggio, quanti gol vi aspettate da lui? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.