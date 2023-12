SONDAGGIO - Napoli ancora ko, la Juve vince di misura: chi è stato il migliore in campo?

Napoli ancora ko: terza sconfitta consecutiva per gli azzurri tra campionato e Champions.

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli ancora ko: terza sconfitta consecutiva per gli azzurri tra campionato e Champions. La Juventus vince di misura grazie alla rete segnata nella ripresa da Gatti. Un buon Napoli, soprattutto nel primo tempo, cade nuovamente. La squadra di Walter Mazzarri resta al quarto posto ma non ci resterà al termine di questa giornata, visto che la Roma e la Fiorentina si sfideranno domenica e con qualsiasi risultato i partenopei saranno quantomeno quinti. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.