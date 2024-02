SONDAGGIO - Napoli beffato al 96’! 1-1 a Cagliari: chi è stato il migliore in campo?

Non è buona la prima di Francesco Calzona in Serie A. Il Napoli si fa riprendere dal Cagliari al 96', quando la vittoria sembrava in tasca.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è buona la prima di Francesco Calzona in Serie A. Il Napoli si fa riprendere dal Cagliari al 96', quando la vittoria sembrava in tasca. Luvumbo pareggia il vantaggio di Osimhen praticamente all'ultimo minuto disponibile. I sardi, soprattutto in casa, non muoiono mai. E il Napoli dimostra di non saper più vincere. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.