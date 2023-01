SONDAGGIO - Napoli da record, 50 punti al giro di boa! Chi è stato il migliore con la Salernitana?

Il Napoli si sbarazza in scioltezza anche della Salernitana, in trasferta, e chiude un girone d'andata quasi perfetto.

Cinquanta punti su cinquantasette totali a disposizione. Il Napoli si sbarazza in scioltezza anche della Salernitana, in trasferta, e chiude un girone d'andata quasi perfetto. All'Arechi gli azzurri si impongono 2-0. Una rete per tempo: Di Lorenzo in chiusura della prima frazione, Osimhen al fischio d'inizio della seconda.

Poi tanta gestione, senza rischiare mai, contro una Salernitana praticamente mai in partita, tutt'altro che scossa dall'esonero e dalla revoca dell'esonero di Nicola in settimana. E' il Napoli a far festa a Salerno.