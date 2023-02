SONDAGGIO - Osi-Kvara fanno volare il Napoli: chi è stato il migliore in campo con lo Spezia?

Altra partita, altra vittoria. Dopo il 2-1 alla Roma, il Napoli prosegue il suo straordinario cammino rifilando tre gol allo Spezia.

Gli azzurri sbancano il Picco e si portano momentaneamente a +16 sulla seconda in classifica. Succede tutto nella ripresa: Reca tocca di mano un lancio destinato all'appena subentrato Politano, l'arbitro Di Bello indica il dischetto e da rigore Kvaratskhelia non sbaglia, per lo 0-1 Napoli.

Il raddoppio è firmato Osimhen al 68': il nigeriano ringrazia il campanile alzato da Ampadu e l'uscita incerta di Dragowski per lo 0-2. Lo Spezia è in tilt, e un altra topica difensiva spalanca la porta allo 0-3 Napoli: Caldara fa assist a Kvaratskhelia in uscita, il georgiano assiste Osimhen verso la doppietta. Altri tre punti per il treno Napoli, sempre più lanciato verso lo Scudetto.