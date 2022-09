SONDAGGIO - Rangers-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda vittoria consecutiva del Napoli che dopo lo strepitoso successo contro il Liverpool batte anche i Rangers. Espugnato Ibrox grazie ad un’ottima prestazione sigillata dalle reti firmate Politano su rigore e Raspadori all’85’. Nel finale la prima rete in maglia azzurra di Ndombele. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.