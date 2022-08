"Sono invidiosi!", il fratello di Insigne sui social si riferisce ai commenti su Kvaratskhelia?

"Nun è dà rett, so mmerius", è la didascalia di una foto del golfo pubblicata da Marco Insigne, fratello di Lorenzo, pubblicata su Instagram

"Nun è dà rett, so mmerius", è la didascalia di una foto del golfo pubblicata da Marco Insigne, fratello di Lorenzo, pubblicata su Instagram. In molti la collegano naturalmente ad alcune polemiche delle ultime ore, in seguito a delle storie Instagram in cui Lorenzo ha prima pubblicato alcuni suoi tiri a giro e poi lo stadio del Toronto con la scritta Home, come fatto da Kvaratskhelia dopo la super-prova col Monza. "Non dargli retta, sono invidiosi", è una risposta ad alcuni iper-critici di Lorenzo - che ora ritengono Kvara superiore - o non sono stati graditi semplicemente dei paragoni tra l'attuale esterno sinistro ed il suo predecessore?