Spagna-Georgia, le formazioni ufficiali: Kvaratskhelia regolarmente in campo

Sono ufficiali le formazioni di Spagna-Georgia, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Le Furie rosse proveranno a blindare il primo posto del girone A, mentre la Georgia di Kvaratskhelia, regolarmente in campo dal primo minuto, lotterà per cercare di conquistare quantomeno il 3º posto del raggruppamento.

SPAGNA(4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Martinez, Gayà; Gavi, Rodri, Fabian Ruiz; Torres, Morata, Williams. CT: Luis De La Fuente

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Lochoshvili, Azarov; Chakvetadze, Kvekveskiri, Kochorashvili; Kvaratskhelia, Mikautadze. CT: Willy Sagnol