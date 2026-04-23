Spagna in ansia per Yamal: rischia lungo stop e c'è paura per il Mondiale

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(ANSA) - ROMA, 23 APR - La Spagna è in ansia per Lamine Yamal, il 18enne talento del Barcellona che si e' infortunato ieri calciando il rigore della vittoria per 1-0 col Celta Vigo. L'attaccante ha subito una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, e si sottoporrà in mattinata a un primo esame ecografico per identificare la precisa entità del problema. Secondo i medici spagnoli, sottolinea però El Mundo Deportivo, con quel tipo di infortunio Yamal rischia uno stop fino a sei settimane. La Spagna giocherà la sua prima partita al Mondiale contro Capoverde il 15 giugno, tra poco più di un mese e mezzo. (ANSA).