Fabregas è il prescelto, dalla Spagna: "Il Barça lo prenota per il 2028"
Il futuro della panchina del Barcellona potrebbe già essere stato delineato, nonostante Hansi Flick sia saldamente alla guida del club catalano. Secondo quanto riportato dal podcast "Barça Reservat" di Catalunya Ràdio, il nome in cima alla lista dei dirigenti blaugrana per il dopo-Flick sarebbe quello di Cesc Fàbregas. L'attuale allenatore del Como continua infatti a raccogliere consensi per il lavoro svolto in Italia e godrebbe della piena fiducia della commissione sportiva del club, guidata dal direttore sportivo Deco.
Il Barcellona pensa a Fàbregas per il post-Flick
Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Barcellona avrebbe già avviato contatti esplorativi con Cesc Fàbregas per mantenere aperta la possibilità di un suo ritorno in Catalogna a partire dal 2028. L'attuale contratto di Hansi Flick scadrà infatti proprio in quell'anno, con un'opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il club blaugrana vedrebbe in Fàbregas il profilo ideale per proseguire il progetto tecnico grazie alla sua conoscenza dell'ambiente e alla crescita mostrata nelle prime esperienze da allenatore. Sempre secondo Catalunya Ràdio, qualsiasi accordo futuro con il tecnico spagnolo dovrebbe prevedere una clausola che gli consenta di tornare al Barcellona qualora si concretizzasse la chiamata del club.
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