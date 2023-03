Spagna-Norvegia, le formazioni ufficiali: l’azzurro Ostigard titolare

Esordio sulla panchina della Spagna per Luis De La Fuente, che per la sua prima con la Seleccion si affida ad Alvaro Morata in attacco.

Esordio sulla panchina della Spagna per Luis De La Fuente, che per la sua prima con la Seleccion si affida ad Alvaro Morata in attacco. Contro le Furie Rosse ecco la Norvegia, priva di Haaland infortunato, ma che schiera al centro della difesa il giocatore del Napoli Leo Ostigard. Di seguito le formazioni della gara. SPAGNA (4-2-3-1): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Baldé; Rodri, Merino; Olmo, Aspas, Gavi; Morata.

Allenatore: Luis De La Fuente NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Melling; Odegaard, Berg, Aursnes; Berge, Sorloth, Elyounoussi.

Allenatore: Stale Solbakken.