Spalletti a Cremona senza rischi: turnover ridotto e Osimhen può attendere

"Non vogliamo rischiare, l'abbiamo visto già l'altra volta e siamo rimasti a lungo senza un calciatore determinante. Osimhen lo vogliamo al meglio e abbiamo deciso di dargli ancora un turno. In panchina per 10 minuti non si allenerebbe ed è meglio per lui allenarsi forte domani". Luciano Spalletti anticipa così in conferenza stampa che Osimhen non figurerà nei convocati per Cremona: l'attaccante nigeriano ha superato l'infortunio muscolare ma la decisione dello staff è di lasciarlo a Castel Volturno per poter migliorare i propri dati fisici in vista della sfida contro l'Ajax. Una scelta avallata da Spalletti per non prendersi rischi, con tante gare da giocare, ma anche perché ha già tra le mani un attacco che vive un momento magico e dà ampie garanzie.

Chi al centro del tridente?

Nell'ottica dell'alternanza dovrebbe toccare a Simeone, ma non è escluso che Spalletti possa confermare Raspadori. La capacità di giocare palla a terra, anche spalle alla porta, ha conquistato il tecnico del Napoli che punta a preferirlo anche contro avversari molto aggressivi uomo su uomo e con la linea difensiva piuttosto bassa. Poi, all'occorrenza, Simeone può dare il cambio con maggiore impatto fisico ed attacco alla profondità.

Le altre scelte

Il turnover sarà ridotto al minimo, verrà fatto studiando i minutaggi e riguarderà i giocatori più affaticati nell'ultimo periodo. Uno dei due centrali potrebbe rifiatare, più Rrahmani sul centro-destra (e quindi con Ostigard che avrebbe spazio) rispetto a Kim (in quel caso il sostituto sarebbe Juan Jesus). In mediana dovrebbe esserci Ndombele, per uno tra Zielinski e Anguissa, ed in attacco il rientro di Politano a destra mentre Kvaratskhelia dovrebbe essere gestito a gara iniziata.