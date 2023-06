Spalletti a Ischia fa un regalo speciale a un tifoso disabile: arriva il 'grazie' del Comune

Luciano Spalletti si è reso protagonista di un gran bel gesto a Ischia nei confronti di un tifoso diversamente abile.

Luciano Spalletti si è reso protagonista di un gran bel gesto a Ischia nei confronti di un tifoso diversamente abile. Il tecnico toscano è andato in albergo ed è tornato subito dopo con una sorpresa: una maglietta azzurra della stagione 1987-1988, quella del primo scudetto della squadra napoletana con il numero 10 e l’autografo del Pibe de Oro. Un gesto apprezzato da tutti.

Anche dal Comune di Casamicciola Terme sono arrivati i ringraziamenti per l’allenatore toscano: "Martin – si legge sui social - è uno di noi, è ormai un casamicciolese e per questo vogliamo ringraziare pubblicamente per il suo gesto mister Spalletti, un grande allenatore ma soprattutto un grande e generoso uomo".