Spalletti sorride: Lozano e Politano stanno bene, anche un altro azzurro è recuperato

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano è rientrato e sta bene, abile e arruolabile per la sfida di domani contro il Torino. Stesso discorso per Amir Rrahmani, che in nazionale ha riposato a causa di un affaticamento. Entrambi saranno disponibili, al pari di Matteo Politano che dovrebbe riuscire a strappare la convocazione. A scriverlo è Francesco Modugno di Sky Sport a Radio Kiss Kiss Napoli.