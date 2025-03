Spareggio di Nations amaro per Lobotka: la Slovacchia retrocede, 120' per l'azzurro

Niente da fare per la Slovacchia di Francesco Calzona, che dopo i tempi supplementari si arrende alla Slovenia. Nello spareggio di Lega B/C di Nations League la Slovenia vince grazie al gol di Cerin al 95' e resta in Lega B. Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobokta ha giocato tutti e 120', rimediando un cartellino giallo nel corso del secondo tempo supplementare.

