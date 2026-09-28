Nello staff della Nazionale c'è un grande sostenitore di Vergara: ecco chi

Antonio Vergara continua a vivere i suoi primi giorni nel gruppo della Nazionale maggiore: lungo confronto avuto dal talento del Napoli con Lele Oriali.

Giornate speciali per Antonio Vergara, alla prima esperienza con la Nazionale maggiore. Il talento del Napoli sta sfruttando il ritiro azzurro anche per confrontarsi con lo staff di Roberto Mancini e, in particolare, con una figura che conosce molto bene: Lele Oriali. Come racconta Il Mattino, tra i due c'è stato un lungo colloquio alla vigilia della sfida contro la Turchia.

Oriali il principale sostenitore di Vergara

"Ieri Antonio è stato a lungo con uno che conosce bene: Lele Oriali. A dire il vero, forse il suo principale sostenitore. Si sono fatti più intensi i consueti colloqui tra i due", scrive il quotidiano. Il quotidiano spiega anche il ruolo ricoperto dall'ex dirigente dell'Inter all'interno del gruppo azzurro: "Il ct è solito confrontarsi con i giocatori, sulla tattica e talvolta sulle situazioni personali. Ma sta delegando a Oriali questo compito. Quello che ha svolto con Conte per tanti anni". Per Vergara, dunque, anche il rapporto con Oriali può rappresentare un importante punto di riferimento nei suoi primi passi con la Nazionale maggiore.